التربية النيابية: ازدياد أعداد الإصابات بكورونا يهدد الموسم الدراسي وقد تلجأ الوزارة لهذا الاجراء

2021/02/12 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت لجنة التربية والتعليم النيابية،

اليوم الجمعة، اعتماد امتحان نصف السنة

بديلاً عن الامتحانات الفصلية.

وقال عضو اللجنة النائب عباس الزاملي،

إن "ازدياد أعداد الإصابات بكورونا يهدد

الموسم الدراسي الح

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