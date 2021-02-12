ياور: ضعف التنسيق بين القوات الاتحادية والبيشمركة أدى لخلل أمني بالمناطق المتنازع عليها

2021/02/12 | 18:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الأمين العام لوزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان جبار ياور، عن وجود ضعف في التنسيق الأمني بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة.

ياور أكد في تصريح ان ضعف التنسيق وعدم تفعيل الاتفاقات الأمنية بين الجانبين، أدى الى خلل واضح في الملف الأمني بالمناطق المتنازع عليها، وهو ما سهل على تنظيم داعش تنفيذ مئتين وثلاثين عملا إرهابيا في العام الماضي، فضلا عن خمسة عشر استهدافا للقوات الأمنية منذ مطلع العام الجاري، مشددا على ضرورة ان يترجم التنسيق بين القوات الاتحادية وقوات البيشمركة الى ارض الواقع، وان لا يقتصر على قاعات الاجتماعات على حد تعبيره.

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