علماء الفلك يحددون أبعد جسم “فضائي” يُعثر عليه بنظامنا الشمسي

2021/02/12 | 18:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني حدد علماء الفلك، أبعد جسم فضائي يُعثر عليه في نظامنا الشمسي، وأعطي لقب “Farfarout” ، ويصنف على أنه يشبه الكوكب، بحسب صحيفة ذي صن البريطانية.وهذا يعني أنه صغير جدا بحيث لا يمكن اعتباره كوكبا أو كوكبا قزما، ولكنه ما يزال كتلة صغيرة تدور حول شمسنا.وسابقا، اعتقد علماء الفلك […]

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