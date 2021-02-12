مستشار الكاظمي يكشف عن إجراءات الحكومة لدعم مفوضية الانتخابات

2021/02/12 | 18:58 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عبد الحسين الهنداوي، الجمعة، عن إجراءات الحكومة لدعم مفوضية الانتخابات، فيما أكد أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماماً شخصياً في دعم عمل المفوضية.وقال الهنداوي، في حديث نقلته العراقية الاخبارية، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يولي اهتماما شخصيا في دعم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهذا الدعم تجسد في عدة قضايا منها استقبال دوري لأعضاء مجلس المفوضين وحضور الاجتماعات الدورية لمجلس المفوضية ويدعوهم دائما الى تقديم طلباتهم ولعب ايضا دورا اساسيا في تسريع التخصيصات المالية واطفاء الديون المتراكمة بذمة المفوضية لبعض الوزارات”.وأوضح، أن “الكاظمي لعب دورا في تفعيل مذكرات التفاهم وتوقيع اخرى […]

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