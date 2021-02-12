2021/02/12 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

العلاقة العراقية الإسرائيلية وعلى

المستوى المعلن للأعلام العام هي

عدائية ومنطلقة من العقيدة الإسلامية

ومن القومية العربية.



فكانت

العلاقات(المعلنة) تشهد تصريحات كثيرة

ضد الكيان ا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل يحتاج التطبيع الى تشريع ؟) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل يحتاج التطبيع الى تشريع ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).