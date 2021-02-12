تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2021/02/12 | 19:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة،

تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة

الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال الجهاز، في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إنه "استناداً الى معلوماتٍ

استخبارية دقيقة وبعد استحصال

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