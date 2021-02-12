واشنطن ترفع أنصار الله الحوثيين عن قائمة الإرهاب

2021/02/12 | 19:06 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، رفع جماعة أنصار الله الحوثيين، عن قائمة الإرهاب.وقال بلينكين، في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، إنه “ابتداءً من 16 شباط يسحب تصنيف “أنصار الله”، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.وأضاف، أن “الخارجية الأميركية ستبقي العقوبات على […]

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