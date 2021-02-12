الامن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في بغداد

2021/02/12 | 19:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الامن الوطني ، اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد.

وقال الامن الوطني في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه: "استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد ، جاءت العملية بواجبين منفصلين تم خلالهما القبض على المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضمت ١٩٤١غم من مادة الكريستال ، ١٠٣٣ غم من الحشيش ، 10غم من الماريجوانا، ميزان الكتروني، 2 قداحة هيتر تستخدم للتعاطي ، 6 بايب يستخدم في التعاطي ، 17 انبولة تعاطي " ، مشيرا الى انه " تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".

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