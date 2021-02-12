واشنطن ترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب

2021/02/12 | 19:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، رفع حركة “أنصار الله”، الحوثيين، من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 شباط الجاري.وقال بلينكين في بيان، “ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف (أنصار الله)، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”.وأضاف أن القرار جاء على أساس “الوضع الإنساني الكارثي في اليمن”.

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