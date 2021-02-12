2021/02/12 | 19:27 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الترجمة تواصلاً في دهوك – عبد الكريم يحيى الزيباري بوصفها منجزاً ثقافياً يعزز السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع إلى درجة (أنَّ بقاء الأُمَّة في إسرائيل صار مُعْتَمِدَاً على الترجمة) ، وباعتبار إسرائيل شعباً صغيراً واقعاً بين ثقافات الغرب والعالم الثالث، متمثِّلاً بالعرب والشعوب الشرقية الأخرى.
فما عادت الترجمة كما كانت (لعبة ثقافية للصفوة، أو حاشية على كتاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترجمة تواصلاً في دهوك – عبد الكريم يحيى الزيباري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فما عادت الترجمة كما كانت (لعبة ثقافية للصفوة، أو حاشية على كتاب […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الترجمة تواصلاً في دهوك – عبد الكريم يحيى الزيباري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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