2021/02/12 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترجمة تواصلاً في دهوك – عبد الكريم يحيى الزيباري بوصفها منجزاً ثقافياً يعزز السياسة والاقتصاد والثقافة والمجتمع إلى درجة (أنَّ بقاء الأُمَّة في إسرائيل صار مُعْتَمِدَاً على الترجمة) ، وباعتبار إسرائيل شعباً صغيراً واقعاً بين ثقافات الغرب والعالم الثالث، متمثِّلاً بالعرب والشعوب الشرقية الأخرى.فما عادت الترجمة كما كانت (لعبة ثقافية للصفوة، أو حاشية على كتاب […]

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