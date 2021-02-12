ندوة في لندن عن التطرف وتأثيراته النفسية والبيئية على المجتمع العراقي

2021/02/12 | 19:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندوة علمية تناقش تحديات التطرف وتأثيراته النفسية والإجتماعية الفلاحي : عصابات داعش أضرمت النار بمصنع المشراق للكبريت – الزمان نظمت جمعية البيئة والصحة العراقية في المملكة المتحدة الندوة العلمية الافتراضية الرابعة وبمشاركة السفارة العراقية في المملكة المتحدة , ووزارة الصحة والبيئة العراقية والمركز العراقي العالمي لبحوث الطاقة المتجددة والتغير المناخي في لندن وشبكة البيئيين […]

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