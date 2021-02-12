نقد مسرحية المسحور - اشرف عتريس

2021/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس على الرغم من قصر هذه المسرحية فإنها تبرز خصائص مسرح عتريس التي رأيناها في مسرحياته الطويلة، ومنها أنه يهتم بالمجاميع، ولا يعبأ بالبطولة الفردية فيها، وكذلك نرى فيها شاعرية تتخللها كلها، وتبدو على ألسنة معظم الشخصيات في حوارها، وكذلك نرى الطقوس والاحتفالات الشعبية لها حضور قوي فيها.وأيضا نرى في هذه المسرحية ومسرحيات أشرف عتريس الطويلة كسر للعرض المتتابع للأحداث، فمن الممكن أن يتم اس ......





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