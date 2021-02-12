بوتن: سرّ المستقبل الروسي - ميثم الجنابي

2021/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#ميثم_الجنابي انتهت المرحلة السوفيتية بتصدع مأساوي وانهارت الدولة بين ليلة وضحاها كما لو أنها لم تكن "دولة عظمى" وتاريخ مجيد وقوة لا تقهر، أعادت عبر تضحياتها الهائلة ترتيب الوضع العالمي ما بعد الحرب الامبريالية الثانية.



بحيث نقف أمام انحلال للدولة شبيه بما جرى للقيصرية الروسية بأثر ثورة شباط ولاحقا أكتوبر عام 1917.



بمعنى تكرار حالة التدمير الذاتي للدولة في مجرى قرن من الزمن (1917-1991).



وهي حالة لها "تقاليدها" ......





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