قَدّاوي يذكرنا بِصْدَيِّم والصوادرة يذكروننا بالصوادمة - أدهم الكربلائي

2021/02/12 | 19:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أدهم_الكربلائي أنزل مكتب الحنانة أغنية تمجيد بمقتدى تذكرنا بالأغنيات والأناشيد التي كانت تمجد صدام وتتغزل به وتؤلهه، فما أشبه قداوي بصديم، وما أشبه ربع الله الصوادرة بربع صدام البعثية.سجلت بعض عبارات هذه الأغنية المهزلة، التي جعلت مقتدى موضع السخرية، وإن كان هو كان بالأساس سخرية القدر السيئ على العراق.



الأغنية بعبارة «وصدر الحنانة الصدرية» تتضمن وصفين، وصفا لمقتدى بأنه «صدر الحنانة»، ووصفا للحنانة بأنها «الح ......





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