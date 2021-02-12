المرجع السيستاني يعلن عن غرة شهر رجب

2021/02/12 | 19:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى السيد

علي السيستاني، اليوم الجمعة، أن يوم غد

السبت هو المتمم لشهر جمادى الآخرة،

ويوم الأحد هو الأول من شهر رجب.

وذكر المكتب، في بيان مقتضب تلقته وكالة

نون الخبرية، ان "

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