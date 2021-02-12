الامن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة ببغداد

2021/02/12 | 19:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن جهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة ببغداد.

وقال الجهاز في بيان صحفي، انه “استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد”.

واضاف الجهاز، ان “العملية جاءت بواجبين منفصلين تم خلالهما القبض على المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضمت ( ١٩٤١غم من مادة الكريستال ، ١٠٣٣ غم من الحشيش ، 10غم من الماريجوانا، ميزان الكتروني 2 قداحة هيتر تستخدم للتعاطي ، 6 بايب يستخدم في التعاطي ، 17 انبولة تعاطي)“.

واكد ، انه “تم تدوين اقوال المتهمين اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم”.

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