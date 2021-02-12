2021/02/12 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ناشدت مفوضية حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، وزارتي التربية والتعليم العالي، وشبكة الإعلام العراقي لإطلاق حملات توعية من مخاطر تعاطي المخدرات.وأعربت عضو المفوضية فاتن الحلفي عن أسفها، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، لـ”عدم وجود صولة حقيقية من الحكومة العراقية تجاه ظاهرة انتشار تعاطي وتجارة المخدرات في العراق”.وأشار إلى أن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخدرات تستفحل..



مفوضية حقوق الإنسان تناشد هذه الجهات المركز الخبري الوطني.

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