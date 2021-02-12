2021/02/12 | 19:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني دخل بايرن ميونخ الألماني، شريكا لإنجاز برشلونة التاريخي، وذلك بدخوله قائمة الفرق التي حققت السداسية في تاريخ كرة القدم العالمية، وبذلك حقق البايرن ذات الإنجاز الذي سبقه له فريق برشلونة الأسطوري بقيادة المدرب بيب جوارديولا عام 2009.وبفوز بايرن على تيجريس المكسيكي في نهائي كأس العالم للأندية، نجح البافاري في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أيهما الأفضل برشلونة أم بايرن ميونخ؟..



الأرقام تجيب المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أيهما الأفضل برشلونة أم بايرن ميونخ؟.. الأرقام تجيب) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أيهما الأفضل برشلونة أم بايرن ميونخ؟.. الأرقام تجيب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).