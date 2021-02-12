البيتكوين تتراجع بعد تسجيل أعلى مستوى في تاريخها

2021/02/12 | 19:39 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تحولت عملة البيتكوين للهبوط خلال تداولات الجمعة، لتتداول عند 47 ألف دولار، بعد أن سجلت مستوى قياسيا جديداً.

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