بابل.. محتجون يقطعون شوارع رئيسية بالإطارات المشتعلة- عاجل

2021/02/12 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بابل

افاد مصدر امني من محافظة بابل، الجمعة (12 شباط 2021)، بأن محتجين غاضبين قطعوا شوارعا رئيسية بالإطارات المشتعلة وسط المدينة.

وقال المصدر في حديث خص به بغداد (بغداد اليوم)، إن "عدداً من المحتجين الغاضبين في محافظة بابل قطعوا شوارعا رئيسية في المحافظة بالاطارات المشتعلة، احتجاجا على تردي الخدمات المحافظة".

واضاف أن "المحتجين طالبوا بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل للعاطلين ومحاسبة الفاسدين".

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