2021/02/12 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ النجف

أعلن مكتب المرجع الديني الاعلى في النجف، علي السيستاني، اليوم الجمعة، أن يوم غد السبت هو المتمم لشهر جمادى الآخرة، ويوم الأحد هو الأول من شهر رجب.

وذكر مكتب السيستاني، في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، ان "يوم الأحد المقبل هو الأول من شهر رجب الأصب لعام 1442 للهجرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيستاني يعلن يوم الأحد أول أيام شهر رجب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيستاني يعلن يوم الأحد أول أيام شهر رجب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).