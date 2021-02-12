الأمن الوطني يفكك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة ببغداد

2021/02/12 | 19:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال الجهاز، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، إنه "استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد ، جاءت العملية بواجبين منفصلين تم خلالهما القبض على المتهمين وبحوزتهم مضبوطات ضمت ( 1941/غم من مادة الكريستال، 1033/ غم من الحشيش، 10غم من الماريجوانا، ميزان الكتروني، 2 قداحة هيتر تستخدم للتعاطي ، 6 بايب يستخدم في التعاطي ، 17 انبولة تعاطي )".





وأشار البيان، إلى "تدوين اقوال المتهمين اصولياً واحالتهم الى القضاء لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم".





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