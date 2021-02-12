الأمن الوطني يعلن تفكيك شبكة مخدرات في بغداد

2021/02/12 | 19:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن جهاز الأمن الوطني، الجمعة، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد. وقال الجهاز في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إنه “استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة وبعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت مفارز جهاز الامن الوطني من القاء القبض على 3 متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد …

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