حزب دعاة الاسلام/ تنظيم العراق يعقد مؤتمره العام ويختار امينا عاما ونائبا له واعضاء الهيئة القيادية ومجلس الشورى

2021/02/12 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ عقد حزب دعاة الإسلام/ تنظيم العراق مؤتمره العام في بغداد اليوم الجمعة، بحضور المئات من الدعاة من العاصمة والمحافظات لإختيار امين عام للحزب ونائب له واعضاء الهيأة القيادية للحزب ومجلس الشورى .وجرى المؤتمر، بحضور وفد رسمي ممثل عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات من دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية للإشراف على فعاليات ومنهاج المؤتمر والآليات المنصوص عليها وفقا لقانون المفوضية.من جهته، اختار المؤتمرون ادارة عامة للمؤتمر والتي قدمت تعديلات على النظام الداخلي مقدمة من الدعاة عبر اللجنة التحضيرية وقد تم التصويت عليها بالاغلبية، وكذلك اختار المؤتمرون خضير الخزاعي أمينا عاما للحزب و خالد الأسدي نائبا له، فيما اختار المؤتمرون سبعة من اعضاء الحزب كهيأة قيادية فيما تم انتخاب تسعة عشر عضوا من الحزب يمثلون مجلس الشورى فيما ستختار الهيأة القيادية ومجلس الشورى لجنة الانضباط الحزبي خلال شهرين من انعقاد المؤتمر./انتهى7

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