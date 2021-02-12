2021/02/12 | 19:44 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلة/نينا/قررت جامعة بابل تأجيل امتحانات الدراسات العليا في الجامعة والتي كان من المفترض أن تنطلق الأحد المقبل لمدة أسبوع بسبب تزايد أعداد المصابين بكورونا بين الطلبة.وقال مصدر في الجامعة" أن الجامعة قررت تأجيل امتحانات الدراسات العليا في الجامعة لمدة أسبوع بسبب تزايد أعداد المصابين بين الأساتذة وطلبة الدراسات ولغرض منحهم الوقت الكافي للعلاج.واضاف أن الجامعة ستعلن عن موعد الامتحانات التحريرية خلال الأيام المقبلة"./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أرجاء امتحانات الدراسات العليا بجامعة بابل بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين الأساتذة والطلبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أرجاء امتحانات الدراسات العليا بجامعة بابل بسبب ارتفاع عدد الاصابات بكورونا بين الأساتذة والطلبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).