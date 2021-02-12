2021/02/12 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعزيزات أمنية عقب حراك إحتجاجي يطالب بإقالة محافظ الكوت ثلاثة أشقاء يقتلون والدهم وحريق يلتهم أكشاكاً متجاوزة في بغداد بغداد – فائز جواد الكوت – الزمان أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد ،الاطاحة بثلاثة أشقاء قتلوا والدهم بسبب الميراث في منطقة الخضراء ببغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقته (الزمان) امس إنه (مركزشرطة الخضراء احال الى مكتب اجرام […]

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