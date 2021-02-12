2021/02/12 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وَهْم الصلاحيات – عبد الحميد الصائح لايستطيعُ رئيسُ الوزراء في العراق أنْ يتخذَ اجراءً يتعارضُ مع رؤيةِ ورغبةِ السيد المالكي أو السيد الصدر أو السيد البرزاني أو السادة جميعاً من أمراءِ العملية السياسية الجارية في العراق.فهؤلاء هم الركائزُ الأساسية التي تتحكّم بمجرياتِ وشؤونِ الدولة العراقية حتى اليوم مهما اختلفوا أو تعادَوا أو تحاربوا.بل […]

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