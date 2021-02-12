2021/02/12 | 19:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السفر إلى إيران في زمن كورونا – شاكر عبد موسى الساعدي تحت ذريعة تفشي وباء الكورونا تم تقييد العديد من الحريات في جميع أنحاء العالم , كحظر التجوال، وحظر السفر، والحجر الصحي الكامل للمدن، ومنع الاجتماعات والمظاهرات ..قال الفيلسوف الفرنسي ميشال فوكو(1926-1984) في كتابه ” المراقبة والعقاب” :” “إن المدينة المنكوبة التي يصيبها وباء الطاعون […]

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