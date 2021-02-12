مدرب ليوث الرافدين يواصلُ متابعة اللاعبين المحليين والمغتربين

2021/02/12 | 19:54 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداديواصلُ مدرب المنتخب الوطني للشباب، قحطان جثير، والملاك التدريبي المساعد له، متابعة اللاعبين الشباب أثناء مباريات دوري الكرة الممتاز، وحتى متابعة اللاعبين المغتربين الذين من المؤمل تواجدهم مع المنتخب خلال أقرب استحقاق لهم.

وقالَ جثير في بيان للتطبيعية تلقته وكالة/ المعلومة/ انه “نمتلك رؤية مستقبلية لمنتخب الشباب، رغم إلغاء نهائيات كأس آسيا للشباب التي كانت من المؤمل أن تقام بداية الشهر المقبل، بسبب جائحة فيروس كورونا، ولكننا مستمرون بمتابعة لاعبي المنتخب الذين يلعبون في دوري الكرة الممتاز، فضلاً عن البحث عن مواهب صاعدة من أجل ضمهم لصفوف المنتخب”.

وأضافَ مدرب منتخب الشباب: “متابعتنا مستمرة أيضاً للاعبين المغتربين في الخارج، وقد تمت دعوة أربعة لاعبين أثناء معسكر قطر نهاية العام الماضي، في خطوة غير مسبوقة لتواجدهم مع المنتخب، ونتابعُ عددا من اللاعبين من أجل دعوتهم للمنتخب بعد إنهاء اوراقهم الإدارية”.

وأشارَ جثير إلى أن “هناك اجتماعا قريبا سيجمع الملاك التدريبي لمنتخب الشباب مع اللجنة الفنية في الهيأة التطبيعية خلال الأيام المقبلة، لمناقشة مستقبل المنتخبات في حال كان هناك ترحيل إلى فئات أعلى بعد إلغاء جميع البطولات للعام الحالي، حيث ستكون هناك دعوات جديدة للاعبين بأعمار جديدة”.

واضاف “لدينا رؤية فنية في حال ترحيل الأعمار بالنسبة لمنتخبات الفئات العمرية”.

وختمَ مدرب ليوث الرافدين حديثه أن “اتحاد غرب آسيا حدد مواعيد البطولات لجميع الفئات لموسم 2021، والتي ستقام جميعها في الربع الأخير من العام الحالي”.



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