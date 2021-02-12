2021/02/12 | 20:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تجاوزت القيمة السوقية لشركة "باي بال" نظيرتها "ماستر كارد"، مع تأثيرات الوباء على شركات المدفوعات والتجارة الإلكترونية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القيمة السوقية لـ"باي بال" تتجاوز "ماستركارد"مع تعزيز الوباء للتجارة الإلكترونية) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القيمة السوقية لـ"باي بال" تتجاوز "ماستركارد"مع تعزيز الوباء للتجارة الإلكترونية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).