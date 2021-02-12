لليوم الثاني على التوالي.. الطائرات التركية تواصل قصفها المكثف على مناطق في محافظة دهوك

2021/02/12 | 20:15 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية/نينا/شنت طائرات حربية تركية غارات مكثفة على مناطق في ثلاث نواح تابعة لمحافظة دهوك بذريعة ملاحقة مسلحي حزب العمال الكردستاني.وقال شعبان برواري مدير ناحية دينارته في قضاء عقرة في تصريحات صحافية إن قريتي /جم شرتي/ و/سري جل كيرا/ تعرضتا لقصف مكثف عصر اليوم الجمعة، مشيرا إلى أن صوت تحليق الطائرات في سماء قضاءي العمادية وعقرة لم ينقطع منذ 12 ساعة.وبحسب المعلومات التي تناقلتها وسائل الإعلام الكردية فإن الطائرات التركية قصفت قرية كلي زنتك الواقعة على سفح جبل كَارة في ناحية جمانكي بشكل مكثف في الساعة الثالثة من عصر اليوم، كما قصفت جبل خيري في ناحية قسروك في الساعة الرابعة مساء، فيما يسمع دوي القصف وأصوات تحليق الطائرات منذ ثلاثة أيام في قضاء العمادية/ آميدي وخاصة في المناطق القريبة من جبل كَارة/.وتشير وسائل إعلام مقربة من حزب العمال الكردستاني إلى اندلاع معارك ضارية مساء الجمعة في سفوح جبل كاره بين عناصر حزب العمال والجيش التركي، حيث تحاول تركيا منذ ثلاثة أيام نشر جنودها عبر عمليات الإنزال الجوي على الجبل./انتهى

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