2021/02/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضبط مدير بلدية أسبق و4 آخرين بتهمة صرف وصولات لمشاريع وهمية النزاهة تكشف عن تعاون دولي لإسترداد الأموال المهرّبة من المُدانين المحكومين بغداد – قصي منذر كشف رئيس هيئة النزاهة العامة علاء جواد حميد عن تصاعد ملحوظ في جهود مكافحة الفساد، رغم تفشي جائحة كورونا، مؤكداً زيادة عدد الأحكام وعمليات الضبط وإحالة […]

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