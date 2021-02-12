2021/02/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملحم زين يواجه إنتقادات بسبب فيديو إليسا تشارك متابعيها قصصاً من الحياة بيروت -الزمان أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، عن عودتها للحركة الفنية التي توقفت منذ العام الماضي بسبب انتشار فايروس كورونا، لكن بشكل مختلف ومبتكر من خلال إطلاق (بودكاست) خاص بها.وهكذا تكون إليسا أوّل فنانة عربيّة تتّخذ هذه الخطوة، حيث يتضمن (البودكاست) مجموعة من […]

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