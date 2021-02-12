 أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم  قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري


 أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم  قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري
2021/02/12 | 20:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ذكرى 8  شباط 1963  أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم  قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري الفريق الركن  نعمة فارس يتحدث لصحيفة القدس العربي الصادرة في لندن عن الايام الاولى لقيام حركة 8 شباط فيقول” وفي الحال خرج علي صالح السعدي من غرفة القيادة واصطحبني معه وقال لي أريد أن يقابل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم  قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم  قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).

واصل القراءة على الزمان
Sponsored Links