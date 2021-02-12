2021/02/12 | 20:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرى 8 شباط 1963 أقوال وآراء بشأن إعدام الزعيم عبد الكريم قاسم ومن معه في دار الإذاعة – سيف الدين الدوري الفريق الركن نعمة فارس يتحدث لصحيفة القدس العربي الصادرة في لندن عن الايام الاولى لقيام حركة 8 شباط فيقول” وفي الحال خرج علي صالح السعدي من غرفة القيادة واصطحبني معه وقال لي أريد أن يقابل […]

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