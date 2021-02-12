2021/02/12 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير عام الفنون يلتقي أرملة الفنان الراحل الثقافة تتعهّد بمتابعة صرف المستحقات التقاعدية للرحّال بغداد – غسان حامد قال مدير عام دائرة الفنون في وزارة الثقافة والسياحة والاثار علي عويد العبادي انه (يتابع شخصيا اجراءات حصول عائلة النحات الكبير الراحل خالد الرحال، على مستحقاتها التقاعدية بعد توقف صرفها لأرملته السيدة مليكة محمد […]

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