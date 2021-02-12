2021/02/12 | 20:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركيا تعلن مقتل 33عنصراً من حزب العمال الكردستاني انقرة – ماهر اوغلو أعلنت وزارة الدفاع التركــية تحـــــييد 33 عنصرا في حزب العمال التركي الكردستاني بينهم قياديان في إطار عملية مخلب النسر الثانية المتواصلة شمالي العراق.وقالت الوزارة في بيان امس أن (عملية مخلب النسر/2 التي انطلقت قبل ايام ضد المسلحين بمنطقة غارا […]

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