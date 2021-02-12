صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ 305 المسجلة اليوم بكورونا

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الجمعة، عن تسجيل 305 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 265 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 305 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

265 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 22 حالة

قطاع الشعب 7 حالات

قطاع المدائن 30 حالة

قطاع الاعظمية 36 حالة

قطاع الصدر 7 حالات

قطاع الاستقلال 31 حالة

قطاع بغداد جديدة 51 حالة

قطاع النهروان 17 حالة

قطاع البلديات الاول 31

40 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

7 حالات في منطقة الزعفرانية .

5 حالات في منطقة زيونة .

4 حالات في منطقة شارع فلسطين .

3 حالات في منطقة الشعب ومستشفى ضاري الفياض

وحالتين في كل من المناطق التالية : مستشفى الشيخ زايد و الامين و الكرادة و الحسينية و البلد يات .

وحالة واحدة في كل من المناطق التالية : السماوة والشعلة و الشماعية و الطالبية و الغدير و حي تونس و المشتل و الحارثية .

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 76560 توفي منهم 1418 للاسف فيما اكتسب الشفاء 73629 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 1513”

ودعا الساعدي الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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