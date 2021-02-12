الخارجية الامريكية تستثني الحوثيين من قائمة المنظمات الارهابية

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الجمعة، عن استثناء الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 شباط الجاري.

وقال بلينكين في بيان أصدرته وزارة الخارجية الامريكية: “ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف “أنصار الله”، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية”، موضحا “أن القرار جاء على أساس “الوضع الإنساني الكارثي في اليمن”.

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