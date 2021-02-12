كركوك .. المعرض الشخصي للفنان علي الفدعم

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغية دعم الطاقات الشبابية افتتح يوسف طيب صالح مدير البيت الثقافي في كركوك المعرض الشخصي الاول للفنان الشاب علي الفدعم وبمشاركة فريق "دقايق" والذي اقيم في مول تايم سنتر بمدينة كركوك اليوم الجمعة 12 شباط 2021.

وفي هذا السياق اكد مدير البيت الثقافي كركوك ان هذا النشاط يأتي ضمن خطة شاملة لتشجيع الجانب الابداعي للشباب وكذلك تنشيط حركة السياحة من خلال اقامة انشطة فنية وثقافية متميزة في المجمعات التجارية (المولات) مشيرا الى ان المعرض ضم اكثر من 20 لوحة في فن الحرق على الخشب .

من جهة اخرى زار عمار قيس صبري معاون مدير البيت الثقافي في كركوك بناية السينما الموجودة في المول واطلع على صالتي العرض ( العادي) و الـ ( VIP ) موكدأ على اهمية اعادة هيبة السينما من خلال تشجيع العوائل والشباب على زيارة تلك الصالات وحضور الافلام التي تعرض تشجيعا لهذا القطاع المهم .

PUKmedia رزكار شواني/ كركوك

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