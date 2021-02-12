بالصور.. اختتام فعاليات متلقى ملا جميل روزبياني

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اختتمت يوم الجمعة، بمدينة كلار، فعاليات ملتقى ملا جميل روزبياني بحضور جلال نوري المشرف على ادارة كرميان وعدد من الادباء والمثقفين والاكاديميين.

الملتقى الذي استمر لمدة يومين شهد في يومه الاخير 5 ندوات حول نتاجات ملا جميل روزبياني، ثم قدمت جوائز تقديرية على المشاركين فيه.

في ختام المتلقى، اعرب عائلة الكاتب والمؤرخ روزبياني، عن الشكر لادارة كرميان والجهات ذت العلاقة ودورهم في انجاح الملتقى.

PUKmedia

بعدسة: كاوه جاسم

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