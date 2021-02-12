النفط حول العالم.. اسعاره تتراجع بعد صعود وخبير يكشف الأسباب

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

تراجعت أسعار النفط اليوم متخلية عن بعض المكاسب القوية التي حققتها مؤخرا، جراء توقعات لتعاف اقتصادي...

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