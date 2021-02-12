"يلين" تدعو مجموعة السبع لتقديم المزيد من الدعم المالي للاقتصاد

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" على الحاجة إلى مزيد من الدعم المالي لتعزيز التعافي الاقتصادي الدائم.

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