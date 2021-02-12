الأسهم الأوروبية ترتفع عند الإغلاق لتسجل مكاسب أسبوعية

2021/02/12 | 20:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام جلسة الجمعة، مع تطورات اللقاح والتحفيز، لتحقق مكاسب أسبوعية.

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