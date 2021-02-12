2021/02/12 | 20:45 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت شرطة كركوك ، اليوم الجمعة، القبض على احد المطلوبين وفق المادة 4 ارهاب في سيطرة التون كوبري بكركوك.

وقالت الشرطة في بيان حصلت السومرية نيوز على نسخة منه: انه "استمرارا للعمليات الاستباقيه بالساعه ١٤٠٠يوم ٢٠٢١/٢/١٢اثناء التدقيق والتفتيش في سيطرة التون كوبري تم القاء القبض على المتهم علي احمد عوده عبيد الجبوري مطلوب وفق الماده ٤ ارهاب صادره من محكمة تحقيق كركوك بلتعاون مع شعبه اس وامن فق٨ الفوج الثاني ل٣١" ، مشيرا الى انه "تم تسليمه الى استخبارات ومكافحة ارهاب كركوك لاتخاذ الاجراءات القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على مطلوب وفق المادة 4 إرهاب في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).