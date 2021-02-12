الصحة: على المواطنين عدم الخلط في أعراض الانفلونزا الطبيعية وكورونا

2021/02/12 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اكد مدير قسم الصحة الدولية، في وزارة الصحة أحمد الرديني، اليوم الجمعة، إن التغييرات المناخية، ربما تؤثر في ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فضلاً عن اشتباه المواطنين، بإصابتهم، مع انتشار الانفلونزا الطبيعية في فصل الشتاء.وقال الرديني، في تصريح للقناة الرسمية، إن “العلماء ما زالوا يجهلون طبيعة تفشي الفيروس، وتحركاته الأخيرة، وقد تكون …

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