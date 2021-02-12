مرور بابل تعلن غلق مجسر وسط الحلة

2021/02/12 | 20:45 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بابل أعلنت مديرية مرور محافظة بابل، اليوم الجمعة، عن غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة.وذكرت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه ” غلق مجسر الطهمازية الواقع قرب مستشفى الإمام الصادق وسط الحلة ذهاباً وإياباً بدء من الساعة 10 مساء اليوم، وذلك لوجود أعمال ربط مجاري ضمن …

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