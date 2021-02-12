2021/02/12 | 20:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمارة / نينا / اكد مسؤول شعبة الاهوار في مديرية بيئة ميسان "خضر عباس" ان اهوار ميسان تعيد نشاطها الحيوي كموقع تراث عالمي وسياحي لما تتمتع به من مقومات تمكنها من النهوض بواقعها الطبيعي عبر التاريخ.واضاف انها محط استراحة لانواع الطيور النادرة والمهددة بالانقراض والاسماك النادرة ومنها (البني والقطان) التي تشتهر بها والمتوفرة منها في هذا الوقت استكمالا لمتطلبات منظمة الـUNESCO والاتحاد العالمي لصون الطبيعة IUCN .وأوضح ان ما تناقلته بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من صور سلبية لبعض من الافراد حول الصيد الجائر هو عار عن الصحة.ودعا الى اخذ الحيطة وتوخي المصداقية في نشر الاخبار والمعلومات وتداولها عبر مواقع تواصل الاجتماعي.وطالب الجهات المعنية بالنظر في استثمار هذا الموقع كموقع سياحي بيئي متكامل وفيه كل مقومات النجاح وإدارة للتنمية المستدامة وفيه مردود مادي لسكان الاهوار والذي يقلل من ضغط الصيد على التنوع الاحيائي وخصوصا الاسماك.وتابع نحن مقبلون على موسم التكاثر (فترة منع صيد الاسماك) حيث يتوافد السياح من داخل وخارج البلد ولابد من تذليل وتسهيل العقبات امام الوافدين لاسيما وان هذا الموقع اصبح له مكانا على الخارطه البيئية العالمية ومحط انظار الباحثين"./انتهى

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