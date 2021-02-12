وزير الصحة يصل الى النجف لافتتاح مركز تخصصي لمعالجة الأورام السرطانية

2021/02/12 | 20:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا / وصل الى النجف وزير الصحة حسن التميمي برفقة وفد وزاري .وذكر المكتب الاعلامي لدائرة صحة النجف الأشرف ان ، الوزير التميمي سيفتتح يوم غد الأحد مركزا تخصصيا لمعالجة الأورام السرطانية يعد الاول من نوعه في العراق.وأشار المكتب الاعلامي لمحافظ النجف ان التميمي سيعقد مؤتمرا صحفيا مساء اليوم لتبيان اخر التطورات الحاصلة في الاجراءات الاحترازية المتعلقة بوباء كورونا ومشاريع الوزارة في النجف وبقية محافظات العراق ./انتهى

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