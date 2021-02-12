تفعيلا لدور المرأة، منظمة هاريوان تقيم ورشات تدريبة لفتح مشاريع صغيرة في بعشيقة وبحزاني

2021/02/12 | 20:52 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – حسام الشاعر اعلنت مؤخراً منظمة هارويان لتنمية حقوق الانسان عن فتح ورشات تدريبية خاصة بالمرأة، لدعم المشاريع النسائية الصغيرة، في بعشيقة وبحزاني، لتفعيل دور المرأة ودعمها، شاملة كل الاديان والطوائف.اذ سجلت المنظمة ٢٥٠ فتاة من بعشيقة وبحزاني، بعد تقديمهن على الورشة، وسيتم منح كل مشتركة بمبلغ مادي يعيلها لفتح مشروعها الخاص.

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