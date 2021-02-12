مفارز الأمن الوطني تفكك شبكة لتجارة المخدرات بمنطقة الشعلة في بغداد

2021/02/12 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الأمن الوطني، تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في منطقة الشعلة بالعاصمة بغداد.

وقال الجهاز في بيان، ان مفارزه تمكنت استناداً الى معلوماتٍ استخبارية دقيقة من القاء القبض على ثلاثة متهمين بتجارة وتعاطي المخدرات في منطقة الشعلة غربي بغداد، وذلك من خلال واجبين منفصلين، مشيرا الى ضبط نحو كيلوغرامين من مواد الحشيش والكريستال والماريجوانا المخدرة، إضافة الى مواد تستخدم في تعاطي المخدرات.

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